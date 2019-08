L'Ufficio del Turismo si sposterà all'ex ambulatorio di Città, 850mila euro di spesa

Era da tempo che se ne parlava ed ora arriva l'ufficialità. L'Ufficio del Turismo, che si trova in centro storico, a fianco della funivia, si sposterà in via Paolo III nello stabile che accoglieva l'ambulatorio medico. Diversi i lavori di ristrutturazione che verranno messi in campo: dalla ricostruzione del solaio alla sostituzione degli infissi, dalla demolizione di alcuni tramezzi all'abbattimento delle barriere architettoniche, con la relativa realizzazione di un nuovo ascensore. Quest'ultima opera comporterà, precisa la Segreteria al Territorio, il taglio di tre piante che verranno sostituite da altre sette da piantumare, a compensazione, in località Poggio Castellano. L'impresa Edile Titano, che si è aggiudicata l'esecuzione, impiegherà almeno 600 giorni di lavoro, per una spesa complessiva di oltre 850mila euro. Un trasferimento che consentirà così di convertire l'attuale sede dell'Ufficio del Turismo ad altra destinazione in ambito turistico valorizzandone la posizione di alto valore paesaggistico.