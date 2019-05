La famiglia Sansovini ringrazia Istituzioni, Tv e giornali per l' affetto tributato all'ex Capitano Reggente

"Le parole non sono mai abbastanza..." comincia così la lettera di ringraziamento della famiglia Sansovini per il grande affetto e vicinanza dimostrati per la scomparsa di Glauco il 21 maggio scorso. Ringraziamenti alle Istituzioni; alla San Marino Rtv per gli ampi servizi a lui dedicati e "per averlo descritto per la persona che era". Un grazie che si estende alla stampa e alla Federazione Attività Subacquee. "Che Glauco fosse stimato, amato, stimato e rispettato da tutti, scrivono la moglie Loredana e i figli Leonardo, Roberta e Ileana, lo sapevamo, quello che forse non ci si aspettava era una dimostrazione di affetto e vicinanza alla nostra famiglia in maniera così importante".