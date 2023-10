La parità di genere nelle aziende, se ne parla "a colazione"

Intervista a Veronica Valentini

La parità di genere nelle aziende è una delle sfide del futuro per imprese e istituzioni. Se ne parlerà domani (giovedì 26 ottobre) alle 8,15 a San Marino Outlet Experience, nell'ambito di un evento promossa da Extera Digital Agency e SheTech, l’associazione senza scopo di lucro che ha l’obiettivo di portare la parità di genere nelle aziende. Una “colazione di lavoro” nel corso della quale donne imprenditrici, in un settore che qualche tempo fa era riservato principalmente agli uomini, si racconteranno. Tra loro la sammarinese Veronica Valentini, Project Manager in Extera.

Nel video l'intervista