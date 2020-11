La scelte di San Marino spiegate sui media italiani: Lonfernini sul palco del Maurizio Costanzo Show

Ospite del Maurizio Costanzo Show, ieri sera su Canale 5, il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini ha spiegato al pubblico italiano e non solo, le politiche adottate dalla Repubblica con l'ultimo Decreto-Legge che ha concesso l'apertura di bar e ristoranti fino alla mezzanotte ma subordinata ad una decisa stretta sui controlli. “Una decisione – ha ricordato – maturata dalla necessità di salvaguardare l'economia del Paese fermo restando il costante monitoraggio della situazione epidemiologica interna. “Nessuna concorrenza sleale alle attività delle regioni limitrofe – ha ribadito con toni pacati, rispondendo ad una domanda postagli da Platinette – bensì la legittima politica di uno Stato sovrano, autonomo, che non gode di sovvenzioni europee al pari dell'Italia”.





In serata è stato intervistato da Radio1 sugli stessi temi anche il collega della redazione Multimedia di San Marino Rtv, Filippo Mariotti.