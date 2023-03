La storia di Pasquale Rotondi in un film tra Marche e San Marino

Quella di Pasquale Rotondi è una delle grandi figure della cultura italiana. Entro l’estate di quest’anno saranno avviate le riprese, tra Marche e San Marino, di un film che racconta la sua storia.

Sovrintendente alle Gallerie e alle Opere d’Arte delle Marche durante la Seconda Guerra Mondiale a cui si deve il salvataggio di migliaia di opere d’arte che vennero nascoste e conservate dai saccheggi nel Montefeltro. Nell’archivio di stato di San Marino sono stati rinvenuti documenti che testimoniano l’esistenza di un rapporto fra Pasquale Rotondi e il Titano.

"Il film nasce da una proiezione - spiega il regista, Roberto Dordit - di quando io vidi il film di Goerge Clooney The Monuments Men, mi chiesi ma cos'è successo in Italia? Chi ha salvato questo patrimonio immenso che abbiamo? E allora ho scoperto un mondo incredibile, tutto ciò che ha riguardato il salvataggio di 10.000 opere, in un operazione diretta dal Ministero ma poi i singoli eroi sconosciuti si sono dati da fare, riguarda questa zona qua: San Marino, il Montefeltro, fino a Urbino".

"Le riprese del film inizieranno il 3 luglio - aggiunge Mariella Li Sacchi, produttori Quality Film - gireremo cinque settimane tra cui un po' di giorni qui a San Marino. Il film sarà terminato ad aprile del prossimo anno, abbiamo dietro il Ministero Italiano per la Cultura che ci ha finanziato e la Rai, essendo un progetto di interesse mondiale".

Produzioni di questo tipo sono anche un importante strumento di crescita per il turismo sammarinese, aspetto su cui la Segreteria di Stato sta lavorando.

"San Marino è una location cinematografica naturale - afferma Massimo Valentini, organizzazione film - e possiamo anche dire che dopo tre importanti film, Lo sconosciuto di San Marino, Paolo e Francesca di Matarazzo e il Principe delle Volpi, a oltre 70 di distanza il Titano torna a essere un set cinematografico".

Nel servizio le interviste a Roberto Dordit (Regista), Mariella Li Sacchi (Produttori Quality Film) e Massimo Valentini (Organizzazione)