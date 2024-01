Lavori pubblici: oltre 7 milioni 800 mila euro per opere in tutti i Castelli

La mappa dei lavori era stata disegnata lo scorso novembre, con una delibera che metteva nero su bianco il piano dettagliato – dalla viabilità alla riqualificazione urbana, tra interventi ordinari e strategici – Castello per Castello. Ora il Congresso di Stato stanzia i fondi e fissa scadenze temporali, dettagliando le fasi di esecuzione, tra progettazione, avvio e fine lavori. In testa, gli interventi di recupero su strutture dal valore storico, culturale e monumentale.

Lavori a Palazzo Pubblico, nella Sala del Consiglio Grande e Generale, per 510mila euro; 230mila per il Teatro Titano; 50mila per la Basilica del Santo e 65mila per adeguare agli standard internazionali il Carcere dei Cappuccini. Atteso da tempo, costerà 400mila euro il recupero dell'area di Scala Malagola. Sempre in Centro Storico, altri 100mila euro destinati all'arredo urbano e per la pavimentazione, in particolare, dello Stradone, ma anche del Passo delle Streghe. Tra gli edifici ritenuti di tutela prioritaria anche la Chiesa di San Pietro in Città, l'ex Casa Martelli di Borgo e la Casa del Castello di Serravalle. Guardando agli edifici pubblici, ancora, 50mila euro verranno impiegati per l'abbattimento delle barriere architettoniche del Centro Sociale di Fiorentino e oltre 64mila per Palazzo Giovagnoli.

Il capitolo relativo alla sistemazione delle strade vale 1milione 180mila euro: 400mila euro solo per la nuova rotatoria alla Croce di Domagnano e 200mila per dotare quella di Borgo Maggiore di parcheggio e campetto.

Attenzione al territorio, con 100mila euro per il consolidamento, tra frane e torrenti e 150mila per la bonifica dei calanchi e la discarica Rancione. L'edilizia scolastica prevede stanziamenti per oltre 400mila euro, tra Falciano, Dogana, Serravalle. Gli investimenti più cospicui – 200mila euro - per il nido di Cailungo. Spazio alla costruzione di nuovi locali, con 150mila euro a capitolo per i cimiteri di Fiorentino e Domagnano. Poi le infrastrutture sportive: oltre 65mila euro destinati alla messa in sicurezza del lago di Faetano e 15mila per la piscina dei Tavolucci. Previsto l'avvio dei lavori per il ripristino dell'area ex pattinaggio al piazzale Bruno Reffi e figurano 50mila euro come contributo per la ristrutturazione della Colonia Montana di Chiusi della Verna.

Da precedente delibera, due grandi opere in cantiere in Centro Storico, con stanziamenti pluriennali: 2milioni per la ristrutturazione di Palazzo Begni; 1 milione e 500mila per l'annunciato progetto di recupero e valorizzazione dell'area del cinema Turismo.