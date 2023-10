'Le Grand Gala' sold out: più vicino l'obiettivo dell'hospice oncologico. Aos: "Grazie a tutti i sammarinesi"

Tre anniversari importanti con un unico filo conduttore: raccogliere fondi per realizzare anche a San Marino un hospice per curare e accogliere i malati oncologici. Associazione oncologica sammarinese, Screening senologico Iss e Radio San Marino compiono 30 anni e hanno unito le forze per Le Grand Gala, serata al Kursaal che ha registrato il tutto esaurito.

Un evento patrocinato dai Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, e dal Governo e che ha visto le associazioni in prima linea per raccogliere fondi. Il ricavato, infatti, sarà destinato al progetto: un luogo dove il paziente più "sentirsi coccolato e curato sia psicologicamente che a livello medico", spiega la presidente di Aos, Maria Grazia Angeli . "Potrà avere attorno a se i familiari - afferma - che sono la cura migliore quando una persona non sta bene. Ringraziamo tutti i sammarinesi che ci hanno sempre sostenuto".

Nel servizio l'intervista alla presidente dell'Associazione oncologica sammarinese Maria Grazia Angeli