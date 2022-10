Libera: la situazione sociale ed economica del paese è drammatica

Libera torna ad attaccare il Governo su tutti i fronti a partire dalla spesa corrente aumentata, scrive, di 40 milioni come da ultimo assestamento di bilancio e per coprire i buchi nelle banche. La sanità, aggiunge il partito, vive un quadro desolante: è venuto a mancare anche il senso di appartenenza da parte degli operatori sanitari viste le scelte scellerate di Ciavatta.

Come se non bastasse, aggiunge Libera, oltre all’impoverimento dei servizi, dobbiamo commentare un impoverimento del Paese. Si riduce il potere d’acquisto, aumentano le bollette nonostante gli annunci roboanti del Governo smentiti nei fatti, viene bocciato il bonus da 1 milione di euro proposto da Libera per supportare le famiglie in difficoltà, si riduce lo sconto sulla SMaC sui carburanti e nulla si fa sulle riforme strutturali. Nonostante tutto questo, attacca il partito, la priorità del Governo è la poltrona.

Libera non ci sta e dopo tre anni di opposizione, conclude, chiama a raccolta i cittadini per coinvolgere tutta la popolazione su un progetto alternativo e sostenibile per il Paese, differente rispetto a quello portato avanti dal Governo. Domani sera i temi verranno affrontati alla Sala Montelupo di Domagnano dalle ore 21 nella prima serata pubblica organizzata da Libera con esponenti politici del Consiglio Grande e Generale.