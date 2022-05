Lonfernini: "Coinvolgeremo AER nel progetto di transizione"

Sul Titano si sta assistendo ad una moltiplicazione delle richieste di trasferimento dall'energia del gas all'energia solare. Lo ha raccontato qualche giorno fa l'AER (Associazione Aziende Energie Rinnovabili) chiedendo al governo un coinvolgimento nel processo di transizione.

L'associazione chiede alla politica di essere un interlocutore per poter portare il know-how acquisito nel tempo. “L'AER sarà coinvolta perché i progetti di sistema non devono sprecare il know-how frutto di esperienze precedenti, ma devono avere la possibilità e la capacità di implementarlo” ha spiegato il Segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini.

Allo studio del governo c'è dunque un progetto di sistema che va dall'approvvigionamento alle nuove infrastrutture, per superare la dipendenza dall'esterno. Attualmente il solare è l'energia rinnovabile su cui si punta. San Marino ad oggi copre il 5% e l'obiettivo è quello di arrivare a un 25%. “Siamo nella fase di una relazione che dovrà essere smarcata quanto prima e che deve guardare a tutto il territorio e alla capacità attuale di approvvigionamento. Adesso va smarcata la parte progettuale per arrivare a una nuova autonomia energetica sulla quale stiamo lavorando” commenta Teodoro Lonfernini.

E sulla preoccupazione di AER di pannelli solari a terra Lonfernini dichiara di essere in una fase in cui considerare tutte le possibilità.

Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario al Lavoro.