Loreto: i Capitani Reggenti incontrano i fedeli sammarinesi in pellegrinaggio

Un appuntamento fisso per i capi di Stato della Repubblica: l'incontro con i fedeli sammarinesi in pellegrinaggio a Loreto l'ultima settimana di luglio. Quest'anno è stato il turno delle loro eccellenze Oscar Mina e Paolo Rondelli. Ad accoglierli Monsignor Andrea Turazzi, vescovo di San Marino e Montefeltro. E da Piazza della Madonna, è partito il tour dei Capitani Reggenti. Una visita guidata tra le cappelle e le navate della chiesa, alla scoperta dei grandi capolavori del barocco italiano. Il clou della visita, ovviamente, il cuore della Basilica: la Santa Casa, dimora di Maria, portata a Loreto nel 1294. La leggenda narra che siano stati gli angeli a trasportarla qui la notte tra il 9 e il 10 dicembre. In realtà sembrerebbe che sia stata la famiglia Angeli a ordinare il trasferimento della piccola abitazione nelle Marche. Quest'anno ricorre un anniversario importante. La statua in legno della Madonna Nera, protettrice degli aviatori, che sostituì l'originale distrutta in un incendio, compie 100 anni.

Alla visita è seguito l'incontro dei Capitani Reggenti con i 70 pellegrini della Repubblica e i rappresentanti dell'Ustal, l'associazione che si occupa di portare gli infermi di San Marino a Lourdes. Riuniti in preghiera in Piazza della Madonna, davanti alla Basilica, hanno partecipato a una processione e all'esposizione del santissimo. La cerimonia si è conclusa con la benedizione del vescovo.