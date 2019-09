Lotta al riciclaggio: nell'ultimo quinquennio 794 segnalazioni. Significativa l'attività di prevenzione dei commercialisti

L'intervista a Manuela Graziani

“Un tema che riguarda tutti; in ogni settore”, ha affermato la Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Manuela Graziani. Integrità, dunque, da intendersi anche quale elemento decisivo per dare sostanza al cammino di trasparenza, intrapreso dal Paese. E' “un primo presidio – ha ricordato Maria Selva, Presidente dell'Ordine degli Avvocati e dei Notai –; ancor prima di quelli previsti dalla Legge”. Interessanti i dati, relativi alla lotta al riciclaggio, emersi dalla relazione del Direttore di AIF. Tra il 2014 ed il 2019 – ha sottolineato Nicola Muccioli - vi sono state 794 segnalazioni. Oltre un centinaio sono state trasmesse alla Magistratura. 5 di queste venivano da commercialisti sammarinesi. Fondamentale, ha poi ricordato Muccioli, la necessità di conoscere a fondo i propri clienti. Per AIF la priorità resta quella della prevenzione dai rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata. Al Kursaal anche esperti dalla vicina Italia. Secondo Bernardino Cordeschi - Vice Presidente dell'Osservatorio Nazionale Antiriciclaggio, e Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di Roma – i problemi sono comuni, viste le normative europee di riferimento. “Svolgere la professione di commercialista – ha puntualizzato Marco Tognacci, membro del Consiglio Direttivo dell'Ordine di Rimini – è un esercizio di responsabilità e potere”. Tra gli interventi, in tema di deontologia, quello dell'avvocato sammarinese Alfredo Nicolini. E poi Stefano Giulianelli – responsabile della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine Commercialisti del Titano -, che ha evidenziato le possibili ripercussioni, per i professionisti che assumono incarichi presso istituti di credito, delle recenti norme in tema di risoluzione di crisi bancarie.





Nel servizio l'intervista a Manuela Graziani / Presidente ODCEC San Marino