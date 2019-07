Malawi, scuola "Graziani Graziana": donati a mille studenti zaini e scarpe

Il 22 Agosto dell'anno scorso i Capitani Reggenti, insieme all’Associazione San Marino for the Children onlus, inauguravano la scuola “Graziani Graziana” a Balaka, in Malawi. Qualche giorno mille studenti hanno ricevuto ciò che normalmente diamo per scontato ma che nelle zone più povere del mondo non lo è affatto: uno zaino con il materiale scolastico, scarpe e quaderni. Un regalo speciale per costruire il loro futuro. Agli oltre 30 insegnanti la Fondazione Graziana Graziani ha invece donato biciclette, computer, quaderni e cancelleria. Alla scuola una sala studio completa con libri di testo per aiutare a crescere gli studenti nel loro percorso di formazione scolastica.