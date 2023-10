Maltempo, raffiche di vento fino a 88km/h sul Titano. Molti interventi sul territorio

Maltempo diffuso in questa giornata di fine ottobre. E se il nord fa i conti con piogge ed esondazioni, il Titano è sferzato dal vento. Raffiche che a Chiesanuova hanno toccato gli 88 km/h, i 74 a Serravalle. Il forte vento ha creato disagi alla circolazione: traffico deviato a Domagnano per rami caduti sulla carreggiata. Pattuglie della Protezione Civile al lavoro: molti gli interventi da parte degli agenti sul territorio, anche con l'ausilio dell'UGRAA e dei tagliatori della Protezione Civile. In tutti i Castelli sono state riscontrate criticità, anche al momento il lavoro si sta concentrando in particolare nelle frazioni di Acquaviva e Gualdicciolo.

Al nord sono le piogge a farla da padrone. Nella notte un violento temporale si è abbattuto su Milano e sulla Brianza ha provocato intorno alle ore 6 l'esondazione del fiume Seveso. Venezia, grazie al Mose, è stata risparmiata da un'acqua alta eccezionale, che alle 23,05 ha toccato una massima di un metro e 54 centimetri, misurati alla diga sud del Lido. L'autostrada del Brennero è attualmente chiusa in direzione nord al confine di Stato, per una frana che si è abbattuta nella notte sull'arteria su territorio austriaco.

Oggi persiste un allerta meteo di colore rosso in Veneto; arancione in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige; gialla in Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Toscana.