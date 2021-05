Massima onorificenza per Luciano Violante, domani la sua lectio magistralis

Trasferta sammarinese per il Presidente emerito della Camera Luciano Violante, che giungerà sul Titano nel pomeriggio. Alle ore 19:00, a Palazzo Pubblico, riceverà l’onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata, attribuita agli stranieri benemeriti del nostro Paese. "come riconoscimento per la collaborazione, il sostegno e l’amicizia che Violante ha sempre messo a disposizione della nostra Repubblica", si legge nella motivazione.

Nella mattinata di mercoledì al “Concordia”, Violante terrà una lectio magistralis dal titolo: “Antigone, Edipo, Creonte. Diverse idee di giustizia”, che trae spunto dal volume “Giustizia e Mito”, scritto a quattro mani con il ministero di Giustizia Marta Cartabia. La conferenza di Violante davanti agli studenti della Scuola Secondaria Superiore sarà in diretta streaming sul sito web e su facebook dalla San Marino RTV.