Maurizio Tamagnini, GDC: "L'innovazione nel lavoro passa attraverso l’evoluzione dei fringe benefit"

Nel servizio l'intervista a Maurizio Tamagnini (Giovani Democratico Cristiani)

Per “Fringe benefit” si intendono retribuzioni marginali o vantaggi indiretti e vanno collocati nel quadro generale delle forme di retribuzione di tipo incentivante. Possono essere considerati strumenti essenziali di valorizzazione della prestazione dei lavoratori e dei collaboratori. Strumento che, per il membro dei Giovani Democratico Cristiani Maurizio Tamagnini, può rappresentare occasione di attrattiva e competitività per il Titano.

"Il vero impatto sui cambiamenti nella vita delle persone, specialmente per i futuri genitori - afferma Maurizio Tamagnini - avviene sul luogo di lavoro in termini di tempo e possibilità. Riconosco che altre nazioni stanno adottando strumenti innovativi, i cosiddetti piani di welfare aziendale con l'introduzione dei fringe benefit per il benessere dei lavoratori e per aumentare la produttività aziendale, un approccio che dovremmo strettamente considerare".

“La discussione a livello teorico – aggiunge Tamagnini - pare già iniziata, l’auspicio è che, coinvolgendo le aziende in questa partita, San Marino riesca ad adottare una normativa ancora più efficace, attrattiva e competitiva degli altri Paesi”.

