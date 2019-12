Mimma Zavoli dona allo Stato uno dei suoi presepi più prestigiosi

Mette a disposizione della comunità il proprio talento, Mimma Zavoli. Affermata presepista, ha infatti deciso di donare allo Stato una delle sue opere più celebrate e intitolata “Il Sogno di Benino”: la visione classica e più completa della scena della Natività che nasce dalla raffigurazione onirica del pastorello dormiente Benino, uno dei personaggi più affascinanti e simbolici dell'iconografia presepiale. Realizzato in porcellana fredda, materiali da recupero, naturali e da costruzione, spiccano l'accuratezza e la ricerca del particolare.

Una passione che unisce arte e ingegno, e che continua a travalicare i confini sammarinesi. In questo momento, Mimma Zavoli espone alla Mostra Internazionale in Vaticano un'altra sua opera, “Il Presepe del Pesco”. Con una dedica del tutto speciale: "Per te, babbo".

Guarda l'intervista a Mimma Zavoli, presepista.