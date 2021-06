Murata celebra i 30 anni dalla consacrazione della sua Chiesa parrocchiale

A Murata le celebrazioni per il 30mo anniversario di consacrazione della Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro, Marino e Leone. All'evento religioso hanno preso parte i Capitani Reggenti, Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini. 30 anni fa, il 29 giugno 1991, fu consacrato il luogo di celebrazione da parte del vescovo di allora, Mariano De Nicolò. Tra le personalità presenti all'epoca: il nunzio apostolico presso San Marino, Pier Luigi Celata. I capi di Stato di allora erano Claudio Podeschi e Domenico Bernardini. La cerimonia per la ricorrenza è stata anticipata di due giorni, di domenica. Durante l'evento, la consegna di una targa di merito, come ex allievo salesiano, a Francesco Valentini.