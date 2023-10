Nasce il Centro Aiuto alla Vita

Difendere il valore della vita facendosi prossimi, in un luogo che sia di ascolto per donne in difficoltà, ma anche di incontro per le famiglie, per ribadirne la centralità.

“Sarà un centro di ascolto, gestito da volontari, - spiega la Presidente dell'Associazione Accoglienza della Vita, Marina Corsi - che si prefiggono lo scopo di accogliere le persone bisognose, in particolare, le donne che si trovano a vivere situazioni disagiate, sia economicamente, ma anche di difficoltà - sociali o lavorative o anche familiari - e che nel loro percorso di vita si trovano a dover affrontare una gravidanza indesiderata, oppure patologica. E il nostro compito, quello che vorremmo fare è, prima di tutto, essere vicino, accanto e incoraggiarle. Perché magari questo nuovo evento, così improvviso e inaspettato, possa fiorire e diventare qualcosa di bello di importante nella loro vita”.

L'importanza di fare rete – presenti molte realtà ed enti del Terzo Settore attive in territorio –: nei locali messi a disposizione dalla Curia, il Vescovo Monsignor Andrea Turazzi, ricorda l'importanza del servizio alla vita nascente, citando il precetto più importante per Gesù quando dice: “Preoccupatevi di amare”. Naturalmente ci sono le Istituzioni, che insistono sul valore dell'Associazionismo.

“È un grande piacere oggi essere qui per l'inaugurazione di questo centro, che è stato fortemente voluto dall'Associazione “Accoglienza della Vita” - dice il Segretario alla Sanità, Mariella Mularoni – È un'Associazione che ringrazio, per la grande attività che sta svolgendo di tutela, di rispetto della vita e anche di sostegno per tutte le persone bisognose in gravi difficoltà”.

“È un elemento fondamentale: il volontariato affiancato a quello che le istituzioni stanno già svolgendo, anche con tutto quello che è stato previsto dalla legge sulla interruzione volontaria di gravidanza – dice il Segretario alla Giustizia e alla Famiglia, Massimo Andrea Ugolini - ed è un elemento distintivo, caratterizzante della nostra comunità sammarinese”.

Nel video, le interviste alla Presidente dell'Associazione Accoglienza della Vita, Marina Corsi; al Segretario alla Sanità, Mariella Mularoni e al Segretario alla Giustizia e alla Famiglia, Massimo Andrea Ugolini