Natale delle Meraviglie: edizione 2020 “per i sammarinesi”. Forte attenzione alla sicurezza

Sentiamo Federico Pedini Amati

Confermato il Natale delle Meraviglie. L'edizione 2020 sarà presentata giovedì. Certamente sarà “meno spettacolare di quanto avremmo voluto”, afferma il Segretario al Turismo, ma permetterà comunque di vivere quell'atmosfera magica. Un Natale “per i sammarinesi”, necessariamente più intimo viste le limitazioni agli spostamenti nella vicina Italia. Forte l'attenzione alle misure di contenimento della pandemia, anche con il taglio di spettacoli, giochi ed attrazioni. Confermati invece mercatini e allestimenti, anticipa Pedini Amati.





E soprattutto l'installazione delle luminarie: “per contrastare il buio di questo periodo”, afferma. 100.000 euro, in questo caso, la spesa prevista. Proprio sul capitolo dei costi il Segretario di Stato intende togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Drastico, ad esempio, il taglio dei costi massimi per la promozione: da 96.000 euro a meno di 25.000. Ma questa, fanno, sapere dalla Segreteria, non è che una delle voci che hanno subito un forte ridimensionamento; si parla infatti di una spesa complessiva inferiore di oltre 270.000 euro rispetto all'edizione precedente. Ogni scelta che prenderemo, conclude Pedini Amati, “sarà ponderata nel rispetto dell'andamento quotidiano dell'emergenza sanitaria”; l'obiettivo – afferma - “è riuscire a garantire, con l'attenzione dovuta alla sicurezza, un po' di serenità ai nostri concittadini, e contemporaneamente dare la possibilità di lavorare a commercianti e ristoranti del Centro Storico, oltre ai numerosi fornitori sammarinesi che partecipano all'allestimento dell'evento”.

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati – Segretario di Stato Turismo