Neve a San Marino: strade percorribili, solo mezzi attrezzati nella parte alta del territorio

Intensa l'attività del servizio Rottaneve per garantire la viabilità a San Marino. Le strade principali del Titano, superstrada compresa, sono percorribili, ma nella parte alta del territorio (Borgo Maggiore, Fiorentino, Murata e San Marino Città) è possibile proseguire solo con mezzi attrezzati. L'Azienda per i Lavori Pubblici raccomanda di spostarsi solo per effettive ragioni di necessità nei Castelli alti, possibilmente con 4x4 o catene antineve. La Polizia Civile ha avviato i controlli per verificare l'idoneità dei veicoli e per filtrare il passaggio dei mezzi pesanti.



A Rimini situazione sotto controllo grazie all'intervento dei mezzi. 140 - segnala Riminitoday - gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia di Rimini a causa della nevicata. Il personale del 115 è intervenuto per mettere in sicurezza piante e rami pericolanti sulle strade della costa e nell'entroterra. In alta Valmarecchia sono caduti circa 5 cm di neve. Nel territorio di Montecopiolo e Sassofeltrio sono diversi i veicoli finiti fuori strada e rimessi in carreggiata grazie ai vigili del fuoco.

Il Presidente della Provincia Riziero Santi segnala che per tutta la giornata di oggi saranno chiuse le scuole nei comuni della collina della Valconca: Mondaino, Montefiore, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Saludecio e Sassofeltrio. sicurezza.

Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha emesso un allerta meteo, codice giallo, per tutta la giornata. Prevista un'intensa ventilazione dai quadranti settentrionali che porterà venti di burrasca moderata o raffiche di intensità superiore. Possibili anche nevicate residue o pioggia mista a neve.