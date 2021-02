Non dimentichiamoci del clima. L'appello di una bimba sul Pianello

Un semplice cartello e una scritta. Se ne sono visti tanti nei due anni passati. E non sono di certo passati inosservati visto il clamore mediatico che hanno suscitato le tantissime manifestazioni in tutto il globo. Poi la pandemia ha costretto tutti a rinchiudersi in casa o a uscire individualmente. Ma il problema del sovrasfruttamento ambientale rimane e ogni giorno che passa ci si avvicina a quella che i climatologi chiamano “punto di non ritorno”, quando cioè ogni azione umana non riuscirà più a condizionare l'ambiente in cui viviamo.









Una bimba è così tornata sul Pianello per ricordarci che le sfide a cui milioni di giovani - sorretti dalle prove fornite dai maggiori scienziati di tutto il mondo - s'appellavano per procedere ad un futuro con sempre minori emissioni di carbonio, sono ancora tutte lì. In attesa di decisioni non più procrastinabili.

“Domeniche per il clima #savemyfuture” urla il semplice cartello. Un messaggio semplice, appunto, per arrivare al maggior numero di persone possibile. Che possano seguire il suo esempio. Perché – ci viene spiegato – non sarà un'azione sporadica. Ogni domenica comparirà questo cartello. E l'invito è che ne compaiono altri, sempre di più. Da ogni parte di San Marino e non solo. Per dirci, ancora e di nuovo, che senza limiti autoimposti che rispettino quelli della fisica planetaria, non avremo futuro.