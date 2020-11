Pfizer: "Il nostro vaccino anti-Covid è efficace al 90%"

Un vaccino anti-Covid sviluppato congiuntamente dalla Pfizer e BioNTech è risultato efficace nel prevenire il 90 per cento delle infezioni durante la fase 3 della sperimentazione, che è ancora in corso. Lo ha annunciato il presidente della Pfizer.



"Vogliamo agire in modo europeo e non seguendo una linea nazionale". Lo ha detto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn, in conferenza stampa a Berlino, commentando la notizia. "Si deve arrivare a un vaccino volontario", ha anche ribadito Spahn. "Alla domanda su quali quantità di dosi e da quando saranno a disposizione non possiamo ancora rispondere", ha aggiunto. "Allo stato attuale è probabile che si possa arrivare velocemente come mai prima nella storia dell'umanità a un vaccino contro un nuovo virus", ha detto Jens Spahn, commentando i dati pubblicati da Biontech e Pfizer. "Possiamo essere ottimisti" , ha aggiunto.

Pfizer ha riferito di essere sulla buona strada per chiedere alle autorità sanitarie l’autorizzazione per vendere il farmaco entro la fine di questo mese, naturalmente qualora i dati in sospeso mostrino che il vaccino è sicuro. La tabella di marcia lascia intendere che il vaccino potrebbe essere distribuito entro dicembre, nonostante le autorità di regolamentazione americana hanno sottolineato che avranno bisogno di un po’ di tempo per condurre la revisione del farmaco.



Se i risultati saranno confermati il farmaco avrà un livello di protezione pari a quella dei vaccini infantili come il morbillo, altamente efficaci.