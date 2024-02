Progetto AWS-VMware: “Massima sicurezza del sistema e protezione dei dati”

Sentiamo Fabio Righi; Luca Beccari; Danya Scelta e Franco Spicciariello

Un cloud nazionale per gestire dati, processi di innovazione e di sviluppo. E' già definita la prima applicazione con l'arrivo, entro la prima metà dell'anno, del Registro Unico delle Attività Economiche, ma si guarda alle opportunità, ad ampio raggio e a lungo termine: “La possibilità – dice Fabio Righi Segretario Industria e Commercio - di implementare tutti quei servizi che garantiranno la possibilità, per San Marino, di giocare da protagonista nell'economia del futuro. Ma, soprattutto, una centralizzazione di un'infrastruttura - per il nostro, che è un contesto caratterizzato da piccole e medie imprese - che sarà proprio a servizio delle piccole-medie imprese. Troveranno in un'infrastruttura nazionale la possibilità di evolversi e di svilupparsi, essendo difficile per loro sostenere questo tipo di investimento. Insomma, credo che questa sia un'opportunità per la loro crescita e di conseguenza per la crescita della società, di tutte le professionalità e di chi sceglie San Marino per poter lavorare”.

In evidenza, il valore della partnership e dei partner, Amazon Web Services e Vmware. “L'importanza – aggiunge Luca Beccari, Segretario agli Esteri - è sia tecnica, di affidabilità tecnica, che di prospettiva. Non credo che ci siano realtà al mondo che oggi si confrontano con le esigenze della transizione digitale e che non debbano tenere in conto il fatto che questo tipo di sviluppo-Paese passa attraverso delle partnership o comunque delle collaborazioni con i massimi player di settore”.

I vantaggi per le imprese e il mondo del lavoro, ma anche per il singolo e i cittadini: “Questo per San Marino è un primo step – spiega Danya Scelta, Direttrice Vendite Corporate - per l'apertura a una digitalizzazione globale. Darà la possibilità, in prima istanza, di inserire la firma digitale e altri benefit, che per il cittadino oggi sono fondamentali. Ma si tratta di una digitalizzazione che aiuterà Il cittadino a semplificare e automatizzare e rendere molto più fruibili tutti i servizi”.

Non ultimo, anzi, è forse uno degli aspetti più sentiti e discussi, quello del rapporto tra innovazione, digitalizzazione e sicurezza dei dati, con la massima garanzia che viene dal partner: “Non c'è cloud, se non c'è la sicurezza dei dati – rassicura Franco Spicciariello, Direttore Relazioni istituzionali Amazon Web Services. Quello che fa Amazon Web Services è costruire un sistema, che possa assicurare la massima sicurezza possibile dalla tecnologia. Abbiamo un sistema che è quello di responsabilità condivisa, tra noi e le persone e le amministrazioni che utilizzano il cloud. Ma lavoriamo insieme ai nostri clienti, per fare in modo che questo livello di sicurezza raggiunga il massimo livello possibile”.

Nel video, le interviste di Mauro Torresi a Fabio Righi – Segretario Industria e Commercio; a Luca Beccari – Segretario agli Esteri; a Danya Scelta - Direttrice Vendite Corporate Account Vmware e a Franco Spicciariello - Direttore Relazioni istituzionali Amazon Web Services