Protezione dati personali: positivo il bilancio dei primi mesi di attività dell'Authority

L'Autorità garante per la protezione dei dati personali presenta il bilancio dei primi mesi di attività: “Numerosi i provvedimenti emessi nei diversi settori unanimemente dall’intero Collegio – fa sapere il presidente Nicola Fabiano – nonché i pareri forniti alla Pa soprattutto riguardo al trattamento dei dati personali e le occasioni di confronto con diversi soggetti pubblici e privati: posso affermare - aggiunge - che il bilancio dei primi sei mesi di attività è certamente positivo”.

Avviati inoltre processi di accreditamento internazionale dell’Autorità Garante, soprattutto nelle principali sedi istituzionali. Fabiano – tra le altre cose - ha partecipato per conto dell’Autorità, quale ‘observer’, alla Conferenza dei Garanti Europei per la protezione dei dati che si è tenuta a Tbilisi in Georgia. “La sede internazionale – conferma - riveste importanza cruciale nell’azione di apertura intrapresa dalla Repubblica; è pertanto necessario che sia tenuta nella più alta considerazione, anche al fine della maggiore collaborazione tra le diverse Autorità Garanti d'Europa e per intraprendere il percorso verso una decisione di adeguatezza da parte della Commissione europea”.