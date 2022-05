Radioamatori: anche San Marino nel progetto che unisce “via radio” studenti e AstroSam in orbita sulla ISS

l'intervista a Giovanni Cecchetti

I radioamatori di San Marino hanno potuto ascoltare l'ultimo incontro di Samantha Cristoforetti con gli studenti delle scuole. Da vent’anni è attivo un progetto che unisce “via radio” studenti e astronauti in orbita sulla Stazione spaziale internazionale (Iss). Si chiama Ariss e coinvolge alcune tra le più importanti agenzie spaziali – Nasa, Roscosmos, Esa, Jaxa e Csa-Asc – oltre a varie associazioni internazionali di radioamatori, tra cui Amsat Italia, che ha sottoscritto un accordo con l’Agenzia spaziale italiana per valorizzare e diffondere la cultura scientifica e per promuovere l’interesse delle nuove generazioni verso le discipline Steam (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).

Su base volontaria, senza percepire alcun rimborso per il tempo e le attrezzature messe a disposizione, una schiera di radioamatori mette costantemente in campo la propria professionalità per rendere possibile il progetto in tutto il mondo, andando fisicamente nelle scuole con attrezzature specifiche.

Nel video l'intervista a Giovanni Cecchetti (Segretario Associazione Radioamatori Sammarinesi)