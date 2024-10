Regionali Emilia Romagna, presentati i 4 candidati della provincia di Rimini per la Lista "Civici con De Pascale"

Nel video le interviste ai candidati Fabio Gamberi, Daniela Montagnoli, Filippo Casanti, Isabel Fonseca.

Sessanta liste civiche in tutta la regione Emilia Romagna per sostenere la candidatura di Michele De Pascale a presidente, per il dopo Bonaccini. Il candidato del centrosinistra, due volte sindaco di Ravenna, ha messo a segno un campo larghissimo, ed è atteso il 20 ottobre a Rimini.

Oggi in città la presentazione in conferenza stampa dei 4 candidati civici che lo appoggiano.

C'è Fabio Gamberi, presidente della lista Jamil Rimini Rinata avvocato cassazionista, fondatore di una cooperativa di servizi e attivo nel Club alpino italiano che propone una rigenerazione urbana del territorio costiero a partire dalla riqualificazione degli hotel e il potenziamento del sistema aeroportuale regionale.

Tra i candidati c’è anche Daniela Montagnoli. Un nome che conoscono bene tanti riminesi: ha guidato il comitato del residenti del V Peep nella battaglia per il riscatto delle case popolari. Nel 2021 la Montagnoli si era candidata al consiglio comunale, con la lista Jamil, senza riuscire a essere eletta.



"Rispetto all'emergenza casa Rimini è una città molto penalizzata, perché è una città turistica continua Daniela Motagnoli - e purtroppo abbiamo tanti immobili che vengono utilizzati soltanto in periodi ristretti. In questo momento si sta verificando una situazione molto difficile dove abbiamo gente che viene qui per lavoro, non trova a casa, e non riesce a proseguire il suo percorso di vita".

Filippo Casanti, avvocato attualmente consigliere del Comune di Catollica, eletto nella lista Azione parla di un contributo di "sana divergenza e critica". Il suo primo intervento riguarda la costa: le piscine negli stabilimenti balneari



"La decisione delle piscine trascina gli investimenti. Gli investimenti li fa soltanto chi ha una prospettiva di recupero e di ammortizzazione e quindi parliamo di gare. Quanto tempo vogliamo perdere ancora?" chiosa Filippo Casanti.

Isabel Fonseca, nata in Brasile e residente in Italia dal 1987, lavora da 17 anni nella sanità pubblica nel supporto delle fragilità vuole rinforzare i rapporti anche con il sistema sanitario sammarinese.

"È la Regione che accredita le strutture sanitarie però dobbiamo incentivare sempre di più la creazione di strutture che abbiano le caratteristiche adatte per un futuro accreditamento per poter riuscire a dare i servizi di cui la popolazione ha bisogno e riguardo a questo guardiamo anche all’ospedale di Stato di San Marino" conclude Isabel Fonseca.

Nel video le interviste ai candidati Fabio Gamberi, Daniela Montagnoli, Filippo Casanti, Isabel Fonseca.