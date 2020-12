Rimini, i contagi aumentano ma non si registrano decessi

Rimini torna sopra alla soglia dei 200 casi. Sono 213 i nuovi registrati. Non si registrano decessi, tra i 43 comunicati dalla Regione Emilia Romagna. Ed è questo un dato incoraggiante, dopo i 17 decessi comunicati ieri. Sono 1.940 i nuovi casi in Emilia Romagna, su un totale di 11.137 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri sale a 17,4%. La situazione dei contagi nelle altre province: Modena ha 429 nuovi casi, Bologna 418, Ravenna (197), Reggio Emilia (176), Ferrara (108), Piacenza (101), Parma (92). Poi l’Imolese (91), Forlì (62) e Cesena (53).





Sono invece 17.938 i nuovi casi di Covid in tutta Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del ministero della Salute l'incremento delle vittime in un giorno è invece di 484. 16.270 i guariti. Il tasso di positività sale all'11,7%, in aumento di oltre un punto e mezzo rispetto a ieri quando era al 10,1%. Sono 3.158 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva, con un saldo negativo tra ingressi e uscite di 41 persone. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 152. Nei reparti ordinari ci sono invece, secondo i dati del ministero della Salute, 27.735 persone, in calo di 333 rispetto a sabato.