Rimini, il bilancio della questura in occasione della Festa della Polizia

Il bilancio della Questura di Rimini

La ricorrenza è occasione anche per altri numeri, quelli del bilancio dell'anno. Il secondo in pandemia, il primo, per la questura di rimini, nella nuova sede. Con un riferimento particolare all' impegno legato ala pandemia. Il crollo dei reati non ha tuttavia limitato l'attività investigativa: 241 persone arrestate (erano 439 nell’anno precedente) 2.597 denunciati (1.220 nel 2019) dagli operatori della Polizia di Stato della provincia di Rimini. Una volta scorporati, i dati evidenziano le diminuzioni delle violenze sessuali -7%, dei furti -3%, dei casi di ricettazione -15%, con un incremento delle rapine +4 % .









Quasi dimezzati, come previsto, gli incidenti: 291 quelli rilevati dalla Polizia stradale, nel 2019 era stati 445: effetto del lockdown, che ha orientato lo sforzo nei controlli sulla mobilità, per verificare il rispetto dei decreti. Anche l’operatività dell’Aeroporto “Fellini” ha risentito pesantemente dell’emergenza sanitaria: 27 persone sono state respinte alla frontiera (52 nel 2019) ed 1 solo arresto (11 nel 2019). col segno più infine i dati di Polfer e Polizia Postale. La rete ferroviaria della provincia Rimini, da sempre nodo di strategico passaggio per molti utenti, ha visto protagonista l’attività degli operatori della polizia ferroviaria, che hanno aumentato il numero dei controlli rispetto allo scorso anno: 19.815 (18.610 nel 2019), e che visto l'aumento di arresti e denunce: 7 arresti (5 nel 2019), 84 denunce (60 nel 2019).

Importante infine, in un periodo in cui le relazioni sociali si sono trasferite on line, l'azione di contrasto della polizia postale: 432 reati denunciati ( 402 nel 2019), 458 siti Internet/pagine social network/profili monitorati (275 nel 2019), 16 perquisizioni (12 nel 2019). "gratitudine e riconoscenza – così il Capo dello Stato, per l'opera svolta a presidio delle libertà democratiche e della legalità, nel delicato contesto dell'emergenza sanitaria".









Nel video le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella