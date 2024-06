Riscoprire il valore dell'amicizia, appuntamento sotto l'ulivo di Giada

l'intervista a Stefano Penserini

Giovedì sera alle 20.45 dietro alla chiesa di Gualdicciolo, una serata per riscoprire il valore dell'amicizia. Sotto l'ulivo di Giada, la 16enne sammarinese morta due anni fa in un incidente stradale, un evento con Sabrina Spada, la giovane paracadutista sammarinese vittima di un incidente aereo. Lo scorso anno l' evento di condivisione era stata dedicato alla donazione di organi. “E' uno spazio- ha detto Stefano Penserini, il padre di Giada – dedicato ai giovani, per un confronto su storie di vita vera”.

Nel video l'intervista a Stefano Penserini