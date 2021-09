Rotonde sulla Supestrada Rimini-San Marino: Canti incontra il Responsabile Aziendale ANAS

A pochi giorni dall'annuncio dell'avvio dei lavori che porteranno alla realizzazione di nuove rotonde tra la Consolare di San Marino e la Statale Adriatica e fra quest'ultima e via Montescudo, il Segretario per il Territorio Stefano Canti ha incontrato a Roma Antonio Scalamandré, coordinatore della progettazione e della riqualificazione della Superstrada Rimini – San Marino, per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori e relative tempistiche.

Anas – riporta una nota della Segreteria – ha dato ampia disponibilità a trovare soluzioni migliorative per giungere nel breve tempo all'approvazione del progetto definitivo, in collaborazione con i Comuni di Rimini e Coriano, Provincia di Rimini, Regione Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino. Le rotonde renderanno più scorrevole la viabilità su un nodo stradale molto congestionato. Nel frattempo, però, Canti ha chiesto una valutazione in merito alla gestione degli attuali impianti semaforici, proponendo l'installazione di sistemi di rilevamento delle presenze che consentano di evitare lunghe attese quando non vi è la necessità.









"È fondamentale su questi temi raggiungere la massima condivisione, negli interessi di tutte le parti, al fine di raggiungere obiettivi comuni”, afferma il Segretario, che vuole condividere con il Sindaco di Rimini una soluzione per ridurre i tempi di percorrenza della Superstrada Rimini-San Marino. Richiederà inoltre ad Anas Bologna un sopralluogo “per concordare – dice - ulteriori migliorie transitorie".

