l'Eparca di Lungro

Anche San Marino celebra il centenario dell’Eparchia di Lungro: ospite in Repubblica il vescovo mons. Donato Oliverio con la sua delegazione. Prima l'incontro con il Segretario agli Esteri Nicola Renzi poi l'Udienza a Palazzo dai Capitani Reggenti. Il rapporto di San Marino con il Vescovo Oliverio si è rafforzato nell’anno in corso, anche attraverso la partecipazione degli allora Capitani Reggenti, Nicola Selva e Michele Muratori, all’Udienza di maggio concessa da Papa Francesco agli oltre 6000 partecipanti al pellegrinaggio degli Italo-Albanesi dell’Italia Continentale dell’Eparchia di Lungro.

Per le due comunità l'occasione di ripercorrere tratti distintivi della propria storia, nata dal desiderio di chi pur di continuare a coltivare la propria fede si è auto-inflitto l'esilio.

L'intervista all'eparca mons. Donato Oliverio