San Marino for the Children: "La situazione in Malawi è tragica", l'appello di Padre Mario

Nel video l'intervista a Padre Mario Pacifici, missionario

"La situazione è tragica", comincia così il suo racconto Padre Mario Pacifici, da 47 anni missionario in Malawi, ai volontari l'Associazione San Marino for The Children. Ancor più drammatica, perché il Paese africano sta vivendo una crisi economica con una svalutazione della moneta che impoverisce ancora di più, se fosse possibile. Racconta storie che vive tutti i giorni, tra questi 'poveri con dignità' come li definisce.

Ma non parla di tristezza, perchè dal Malawi porta insegnamenti di vita, amore e gioia. 15 anni fa l'incontro con Marino (Forcellini) e Marco (Mazza). L'incontro con il cuore e la solidarietà di San Marino che ha donato tanto. Finora sono 7 le strutture scolastiche realizzate grazie all'Associazione. Ora chiede aiuto per reperire forniture sanitarie e medicinali per il suo dispensario, a Balaka, conscio di come altre crisi internazionali, leggi guerre, spostino l'attenzione dalla drammatica situazione del paese, senza conflitti "perché non ha ricchezze".

Per questo prosegue col sorriso e la luce di Dio, il suo viaggio: prima San Marino, poi Italia. San Marino ha risposto all'appello, come ricorda la vice presidente del Rotary Club San Marino, Stefania Leardini, e continuerà a farlo attraverso i suoi volontari.

