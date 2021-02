San Marino riavrà un evento di rievocazione storica

Il Centro Storico di San Marino potrà tornare a rivivere le atmosfere che in passato hanno sempre richiamato numerosi visitatori. La Segreteria di Stato per il Turismo e l'Ufficio del Turismo lavorano a un evento di rievocazione storica in programma dal 23 al 25 luglio 2021.

Il Congresso di Stato ha affidato mandato all'Ufficio del Turismo di emettere un avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto a cui affidare il servizio di progettazione, coordinamento, organizzazione e produzione della manifestazione. Il corrispettivo economico pubblico sarà pari a 180.000 euro e il concept creativo, spiega la Segreteria di Stato, dovrà essere coerente con l'attuale campagna di promozione turistica ed evocativo rispetto all'identità storica di San Marino.









Come ogni rievocazione dovranno essere previsti allestimenti nelle diverse aree del centro storico e l'organizzazione dovrà tenere conto, specifica la Segreteria di Stato, dell'emergenza sanitaria e normativa che sarà vigente al momento dell'evento. L'istanza di chi vorrà partecipare al bando dovrà rispondere a requisiti di serietà e affidabilità.

Le modalità di partecipazione, richieste e illustrazioni dei criteri di valutazione e aggiudicazione del bando sono consultabili sul sito www.gov.sm. Il termine ultimo per presentare istanza di partecipazione e fissato per l'11 marzo prossimo.