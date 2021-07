San Marino "tecnicamente pronto per il collegamento" con il Green Pass Ue

San Marino da oggi viene considerato da Bruxelles uno dei paesi non Ue “tecnicamente pronto per il collegamento” con il Green Pass entrato in vigore dal 1° luglio in tutta l'Unione Europea. Uno status in cui si trova, per esempio, anche la Svizzera. Per completare il percorso serve a questo punto solo la decisione politica: “Dipende – chiarisce Christian Ferrari, responsabile dello Staff della Segreteria alla Sanità – dalla decisione dell'Unione Europea che si dovrà riunire e deliberare il fatto che San Marino è equivalente agli altri stati Ue nell'emissione dei certificati. Ci hanno detto che effettivamente i tempi politici potrebbero essere piuttosto lunghi”.









“In attesa della equivalenza riconosciuta dalla Unione Europea – dichiara Michele Cervellini, Direttore di San Marino Innovation – ci sarà la possibilità di utilizzare un qr code internazionale che permetterà la circolazione dei residenti a San Marino, che hanno i requisiti per potersi muovere all'interno degli altri stati”. I qr code dei residenti sono già pronti e verranno resi disponibili entro il 15 luglio insieme all'accesso digitale al proprio fascicolo sanitario, mediante l'attivazione del servizio sul sito www.gov.sm. In fase di valutazione le modalità di consegna del certificato cartaceo per chi – come le persone più anziane – non ha dimestichezza con internet.

Fondamentali, ad ogni modo, le misure anticontraffazione: “I dati sono crittografati. C'è – precisa Filiberto Casali, responsabile dell'Ufficio Informatico dell'Iss – una chiave digitale che garantisce la sicurezza del certificato e quindi la garanzia che non può essere contraffatto”. Il certificato digitale servirà non solo per recarsi in altri paesi ma anche per accedere, nell'Unione Europea, ad eventi, discoteche – nei paesi in cui sono aperte – e luoghi particolari, come per esempio le Rsa per anziani che necessitano di massima tutela dai contagi.