Sanità: nuove figure di vertice all'ISS. A breve il completamento della “squadra”

Nel servizio le interviste a Francesco Bevere (DG ISS) e Roberto Ciavatta (Segretario di Stato Sanità)

Figure di alto profilo; per rispondere a sfide complesse, e mandare un segnale di tranquillità alla popolazione. Possiamo favorire un cambio di passo, ha dichiarato il nuovo Direttore del Dipartimento Prevenzione, Angelo Barbato: una lunga e prestigiosa carriera nel management ospedaliero italiano. Ben conosciuta, in Repubblica, la professionalità di Pierluigi Arcangeli; a capo ora del Dipartimento Socio Sanitario. Nomine che tra l'altro consentiranno di rendere operativo il previsto Collegio di Direzione.

Già all'opera da qualche tempo, poi, il neo-Direttore del Pronto Soccorso, Alessandro Valentino. A stretto giro l'arrivo dei Primari di Medicina Interna ed Oncoematologia. A quel punto la squadra sarà completa; e “ad un livello molto alto”, sottolinea il DG dell'ISS Bevere. Soddisfatto il Segretario Ciavatta; che rimarca come questi arrivi coincidano con una fase nella quale “tutti gli ospedali sono in grandissima difficoltà” nel reperire personale sanitario. E pone l'accento sull'azione sinergica delle Istituzioni.

Attivato il Nucleo di Valutazione. Oggi la presentazione dei suoi 3 componenti; tutti di elevata professionalità ed esperienza specifica. Un organismo già presente nelle realtà internazionali più complesse. Giornata significativa, insomma, per il sistema sanitario; da tempo – tuttavia - terreno di scontro politico, in un loop di critiche e polemiche. Tranchant, sul punto, il Segretario di Stato. “Crediamo che la polemica politica attorno alle attività sanitarie sia sterile, faccia del male alla Sanità, e contribuisca solo ad avvelenare i pozzi in questo Paese”.

