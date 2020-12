Scuola, tornano in presenza le I e le V delle superiori; le II del Tecnico

Arriva nel tardo pomeriggio la notizia che da domani le prime, le quinte delle scuole superiori e le sole classi seconde dell'Istituto Tecnico potranno rientrare a scuola per lezioni in presenza. La decisione arriva dopo una lunga riunione. Alle famiglie, l'invito di utilizzare mezzi propri per alleviare la pressione sui trasporti scolastici pubblici. Da mercoledì 16 dicembre, gli studenti dotati di mezzi propri, anche auto, potranno parcheggiare gratuitamente per tutta la durata delle lezioni.