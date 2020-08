Scuola, Usl auspica un confronto per un avvio in sicurezza

La Federazione Pubblico impiego dell'Usl torna sul tema della scuola in vista della ripresa di settembre. La situazione di emergenza sanitaria ha costretto la scuola a rivedere le modalità di insegnamento – scrivono - facendo ricorso ad una didattica a distanza organizzata in maniera rapida. Dopo questa esperienza si è compreso ancora maggiormente quale sia il valore della scuola e dello stare a scuola - sottolineano dall'Usl. Ora, concludono, bisogna preoccuparsi di preparare le aule, reperire i presidi, riformulare e ripensare agli spazi delle scuole, per riaprire tutte le diverse realtà in vista del prossimo anno scolastico. Per questo il sindacato auspica l'avvio di un confronto con le parti sociali e gli operatori del settore, per programmare il nuovo anno scolastico in sicurezza in tempo utile.