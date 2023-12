Servizi fiduciari, William Casali PDCS: "Grande svolta per aziende, studenti e cittadini"

Nel servizio l'intervista a William Casali (Consigliere PDCS)

Approvati nella legge di bilancio gli articoli relativi ai servizi finanziari ovvero tutti quei servizi, come lo SPID italiano, per dare valenza legale all'attività online: "Noi navighiamo sui social, acquistiamo, però lo facciamo sempre non dando una valenza legale - spiega William Casali, consigliere PDCS - invece grazie a questi servizi possiamo identificarci per legge e quindi ad ogni azione che portiamo a termine viene data una certezza e una capacità di dare ancora più fiducia al mercato unico digitale. È stato anche abbastanza recente una difficoltà con lo SPID perché non riconosceva alcune informazioni tipiche dei sammarinesi e quindi per gli studenti è stato necessario anche un intervento della Segreteria agli Esteri per sbloccare il passaggio".

Grande soddisfazione anche da parte di Domani Motus Liberi: “Si tratta di temi fortemente voluti dal nostro partito – affermano - affinché si possa velocemente proseguire sul percorso di digitalizzazione su cui da anni si è dovuto purtroppo battagliare. Ora sarà fondamentale che i lavori passino dal tavolo di lavoro rilanciato da qualche mese, voluto dall’intero Congresso di Stato”.

Lavoro reso possibile grazie alla coesione delle forze politiche: "Devo dire che - aggiunge Casali - in maggioranza si è sempre trattato questo argomento, in primis il PDCS che ha sempre creduto in questo genere di servizi. Con il PSD, in particolare Gerardo Giovagnoli, c'è stata una bella condivisione, ma nell'ultimo passaggio in finanziaria alcuni emendamenti del gruppo misto con l'aiuto di Alessandro Rossi abbiamo dato un impronta più decisiva, messo delle scadenze ed inserito elementi innovativi".

