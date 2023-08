Settimana breve alle medie: il Segretario Belluzzi fa il punto. Famiglie sammarinesi favorevoli

Le scuole medie di San Marino passeranno alla settimana da cinque giorni dall’anno scolastico 2024/25. Un annuncio che è diventato tema di forte discussione in Repubblica coinvolgendo oggi anche il Consiglio Grande e Generale.

Il Segretario di Stato all’Istruzione Andrea Belluzzi ha parlato di una svolta voluta per uniformarsi all’offerta formativa del circondario e per consentire ai ragazzi di svolgere le proprie attività collaterali.

Un progetto allo studio da almeno un anno e mezzo che per gli alunni potrebbe anche diventare opzionale, rendendo cioè libera la scelta tra una settimana da sei giorni e una senza sabato ma con più ore giornaliere. Questo a Rimini è l’esatto modello delle scuole medie statali ma a San Marino, spiega ancora il Segretario Belluzzi, è un’opzione in secondo piano rispetto alla settimana corta per tutti.

Tra le motivazioni che hanno portato al cambiamento anche il parere favorevole del 75% delle famiglie sammarinesi. E ai nostri microfoni i diretti interessati hanno confermato questa tendenza.

Nel servizio l'intervista al Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi e il sondaggio tra le famiglie sammarinesi.