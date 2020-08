Si conclude la rassegna "Copertina" con lo spettacolo comico di Elisa Manzaroli

Si è conclusa con il sorriso sulle labbra la prima edizione di “Copertina”. La rassegna, promossa dalle Segreterie di Stato Turismo e Cultura, che dal 19 luglio ha unito cibo e spettacoli nelle splendide cornici dei giardini del centro storico. Grande successo di pubblico in tutte le 16 serate. L'ultimo appuntamento di ieri ha visto esibirsi Elisa Manzaroli, attrice comica amatissima in Repubblica, che ha portato “risate dal lockdown” con lo spettacolo “Elisa Show Quarantine”.

Alla Galleria Nazionale invece ieri sera in occasione del programma “di notti in galleria” si è svolto anche il laboratorio artistico, aperto a giovani di ogni età, di Marinella Giacobbi: “Un viaggio fantastico nel mondo dell'Informale di Emilio Vedova”. Domani altra serata in programma con la “Non lezione” di Patrizia Taddei.

Oggi parte la settima edizione del San Marino Comics. Tre giorni in cui i supereroi saliranno sul Titano con oltre 50 eventi in programma. Questa sera la cerimonia inaugurale con il taglio del nastro del Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati e a seguire spettacoli di danza e musica con il concerto tributo alle più belle sigle Disney.