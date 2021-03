Sinergie sulle Poste: incontro fra il Segretario Pedini Amati e il ministro Giorgetti

Si è svolto oggi al Mise l'incontro tra il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il Segretario di Stato per il turismo e poste della Repubblica di San Marino, Federico Pedini Amati. Lo si legge in una nota del Mise, in cui si precisa come si sia trattato di "un colloquio cordiale e costruttivo, in cui sono stati discussi temi al centro della cooperazione tra i due Paesi, in particolare è stata condivisa l'opportunità di avviare possibili forme di collaborazione nell'ambito del settore postale, dall'e-commerce ai servizi finanziari".









Giorgetti ha annunciato l'avvio di un tavolo tecnico al Mise per approfondire possibili sinergie tra Poste italiane e San Marino. "È un'opportunità comune da perseguire - dice Giorgetti- per Poste italiane, che deciderà le modalità, e San Marino, nell'ottica di allargare lo spettro dei servizi e realizzare un salto di qualità per i cittadini".