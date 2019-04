Stefania Lazzari replica a La Verità: “Non mi farò intimidire”

In merito alle notizie diffuse oggi dalla testata italiana “La Verità” che riporta quanto avrebbe affermato l'ex magistrato dirigente Pierfelici in merito a presunte relazioni sentimentali fra il commissario della legge Buriani e la commercialista Stefania Lazzari, moglie di Guidi, è la stessa ad intervenire, tramite i suoi legali.

Esprime “sdegno per la diffusione di notizie false che colpiscono la sua vita privata e offendono la sua onorabilità personale e professionale. Forte della limpidezza delle sue condotte personali e con la certezza di poterle dimostrare – prosegue la nota – continuerà a tutelare la propria onorabilità in ogni sede, senza farsi intimidire da ogni tipo di aggressione, nonché a difendersi da ogni tentativo di coinvolgimento in squallide lotte di potere”.