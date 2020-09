Temporali in arrivo: allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo, codice giallo, per temporali, sul versante appenninico centro-occidentale dell'Emilia-Romagna previsti per domani. Secondo l'alert diramato dalla Regione e da San Marino, sono attesi accumuli di pioggia importanti soprattutto nel pomeriggio nella serata, anche superiori a 70 millimetri di pioggia in tre ore. I temporali, secondo le previsioni, saranno accompagnati da tempeste di fulmini, grandinate e raffiche di vento. Nel corso di tutta la giornata sono attese raffiche di vento superiori a 60 chilometri orari.

Allerta arancione invece per rischio di frane e smottamenti e per temporali di media e forte intensità nei bacini emiliani, nella pianura emiliana orientale, centrale e sulla costa ferrarese.