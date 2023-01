Tenere lontano il germe del male: i messaggi nella giornata della memoria

“Primo nostro dovere: essere umani”. USL e UCS partono da questa frase per sottolineare che, oltre l'importanza della memoria, ci deve essere anche la consapevolezza di tenere lontano il germe del male dalle nostre azioni quotidiane.

CsdL guarda a quando sta accadendo nel mondo rimarcando l'importanza di tutelare la nostra democrazia, libertà, diritto di critica e riprende le parole della senatrice e cittadina onoraria di San Marino Liliana Segre: “Un paese che ignora il proprio ieri non può avere un domani”.

Attiva-Mente ricorda la Shoah a Berlino con una rappresentanza dell'associazione che incontrerà l'associazione Artemisia che si occupa di inclusione e con Mark Donfried direttore generale dell'Istituto per la Diplomazia Culturale.

Libera rimarca l'importanza di non lasciare nel dimenticatoio gli orrori accaduti: “La paura che una volta scomparsi loro, i sopravvissuti ai campi, tutto tacerà, non deve accadere”. “Uno dei capitoli più brutti dell'umanità” scrive il PSD che rilancia la sua azione per un futuro libero da odio, violenza, rispetto dei diritti e libertà di ciascuno.

Al Teatro Concordia l'incontro delle Scuole medie di San Marino con la giornalista e scrittrice Daniela Palumbo: “Non dimenticare ma anche formare i più giovani per una società senza rabbia”.

Il Comites si unisce alle celebrazioni richiamando il significato profondo di questa giornata: tenere lontani odio, fanatismo, razzismo e pregiudizio. Nello sterminio nazista anche 20.000 testimoni di Geova che si uniscono al dolore e al ricordo di questa strage da “non dimenticare”.

Nel servizio l'intervista a Daniela Palumbo (Giornalista e scrittrice)