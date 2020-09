Trojan in mail fasulle, sotto attacco diverse caselle sammarinesi. Segreteria Interni invita a non aprire allegati

Il tam tam è stato lanciato da facebook, da alcuni consiglieri e dall'Unione Consumatori Sammarinesi. Poi la comunicazione della Segreteria Interni. "Nella giornata odierna si sono verificati numerosi episodi di invio di e-mail da parte di domini hacker ad indirizzi riconducibili a governo, pubblica amministrazione e organismi politici" - scrive la Segreteria Interni - "Si è immediatamente attivato l’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica e, nell’attesa di far luce sull’accaduto e di risolvere lo spiacevole inconveniente, si è ritenuto di bloccare, almeno per la giornata odierna, il traffico mail in entrata ed in uscita verso i domini @pa.sm e @gov.sm da parte di indirizzi esterni. Resta attivo il traffico interno fra gli stessi domini e con gli enti collegati. Chiunque riceva o abbia ricevuto e-mail “sospette” da indirizzi riferibili ad enti pubblici, pubblica amministrazione, governo o istituzioni è pregato di cestinarle e, in nessun caso, di aprirne gli allegati".