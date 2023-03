Tumore al seno: l'Associazione Oncologica dona importante apparecchiatura diagnostica

le interviste a Leonardo De Meo e Maria Grazia Angeli

La nuova tecnologia rafforza le capacità diagnostiche e di intervento della chirurgia senologica. Così, grazie alla donazione dell'Associazione Oncologica Sammarinese, l'Iss è ora dotato della sonda Sentimag e dei marcatori magnetici Magseed e MagTrace. “Una vera risorsa per il nostro sistema sanitario – afferma il Segretario alla Sanità Ciavatta”. La strumentazione “ci conferma che siamo sulla strada giusta – commenta il direttore Iss Bevere –, anche per supportare meglio e concretamente le donne sammarinesi.

"Con questa attrezzatura - spiega Leonardo De Meo, responsabile Breast Unit Iss - ci rende indipendenti per il 60-70% della nostra attività". Una tecnologia che garantisce standard medici elevati. Un dono soprattutto per le donne con tumore al seno, che grazie alla sua presenza a San Marino ora, non dovranno più girare diversi ospedali italiani per le varie visite. "Per noi era importante che le donne che già stanno affrontando un tumore al seno - chiosa Maria Grazia Angeli, presidente Associazione Oncologica Sammarinese - non debbano anche essere sballottate da un ospedale all'altro. Ora potranno essere seguite direttamente in territorio".

Nel video le interviste a Leonardo De Meo (responsabile Breast Unit Iss) e Maria Grazia Angeli (presidente Associazione Oncologica Sammarinese)