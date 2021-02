Turismo a San Marino: dal 15 marzo al via il “Voucher Vacanze”, tre notti al prezzo di una

In attesa dei ristori annunciati dal segretario Pedini Amati, la Segreteria al Turismo lancia il “Voucher Vacanze San Marino”, iniziativa che sarà attiva già dal 15 marzo. Chi pernotterà sul Titano per almeno tre notti, dovrà pagarne solo una, visto che le restanti saranno a carico dell’Ufficio del Turismo e dello stesso albergo. A sostegno del progetto sono stati stanziati 140mila euro per la copertura degli incentivi e la campagna di comunicazione. La segreteria, in una nota, auspica un'ampia partecipazione delle strutture alberghiere per la buona riuscita dell’iniziativa.