Turismo Pasqua, Benedettini: “Nessuna alterazione nella gestione dei flussi”

È stata una Pasqua ricca di turisti a San Marino. Numeri incoraggianti per le strutture ricettive, ma non si placano le perplessità di alcuni commercianti sulla gestione dei flussi del trenino. Nelle scorse settimane raccolte 97 firme, in rappresentanza di circa l'80% delle attività del centro storico, per trovare un accordo.

Dati alla mano la Benedettini spa, che gestisce il trenino, fornisce un quadro differente sostenendo che il flusso di turisti non viene alterato. "Il trenino non è che sposta - spiega Roberto Benedettini, Amministratore Unico F.lli Benedettini - in questo momento il trenino sta dando un servizio ai turisti perché c'è un problema con gli ascensori che in questo momento sono in manutenzione. I flussi turistici non vengono secondo me alterati perché abbiamo dei dati ben precisi che dicono che il trenino porta via circa un 50% del flusso del parcheggione P9. Abbiamo un leggero calo sul P12, dove praticamente il lunedì di Pasqua abbiamo avuto 238 persone in meno e la domenica di Pasqua 54 in meno, in linea con l'anno precedente".

"Noi nel servizio nuovo - aggiunge - sia l'anno scorso che quest'anno, la domenica che non c'è il servizio ATI, facciamo due linee, una che va verso la parte alta del Centro Storico e l'altra che rimane alla Porta del Paese. I numeri della Porta del Paese sono più bassi perché il turista, al 90%, vuole andare in alto verso le torri".

Quasi 30.000 i visitatori presenti tra l'8 e il 10 aprile sul Titano, aggiunge la Segreteria di Stato al Turismo. 14.000 circa le persone che per raggiungere il Centro Storico hanno utilizzato il servizio della funivia, mentre 2.609 quelle trasportate, grazie al trenino, dal parcheggio P12 all'area ex stazione. Il Segretario Federico Pedini Amati torna poi sulle aperture serali delle attività: “Mi piacerebbe – afferma - che quest'anno ci fosse una vera collaborazione con i commercianti. Ci aspettiamo che le attività restino aperte per almeno 10 eventi e proprio per questo li abbiamo anche presentati in anticipo”.

Nel servizio l'intervista a Roberto Benedettini (Amministratore Unico F.lli Benedettini)