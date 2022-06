Ucraina: nella bozza del vertice UE previsti nuovi aiuti a Kiev

“Sul gas ad oggi è un vero e proprio braccio di ferro con Putin”. A dirlo il ministro tedesco dell'economia Robert Habeck dopo gli ulteriori tagli alle forniture. “La strategia del leader di mosca – aggiunge – serve per turbarci, aumentare i prezzi e dividerci”. Il costo del gas raggiunge un nuovo picco in apertura ad Amsterdam: +7,45% a portando il prezzo a 126,5 euro al MWh. La Russia inoltre ha scalzato l'Arabia Saudita, diventando il principale fornitore di petrolio della Cina.

Sul campo di battaglia lo Stato Maggiore delle forze armata di Kiev ha comunicato di aver ucciso, dall'inizio dell'invasione, quasi 34.000 soldati russi. Va comunque avanti l'offensiva di Mosca: colpito il distretto di Kryvyi, città natale del presidente Zelensky. Attacchi aerei poi su diverse aree del Donbass.

“L'Ue resta fortemente impegnata a provvedere ad un ulteriore supporto militare per aiutare l'Ucraina nella sua azione di auto-difesa”. È quanto dalla prima bozza delle conclusioni del vertice europeo. Il testo, nel paragrafo dedicato all'Ucraina, fa proprio esplicito riferimento alla invio di ulteriori aiuti militari a Kiev.

Sul tema armi in Italia resta altissima la tensione dopo il Consiglio nazionale notturno del M5s, convocato da Conte, per discutere delle critiche di Luigi Di Maio al no all'invio delle armi in Ucraina. Il leader dei penta-stellati si è detto molto rammaricato ma per momento resta congelata un'eventuale espulsione del ministro degli Esteri.