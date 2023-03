UDS: "Il Governo mette una pezza davanti agli organismi internazionali di Strasburgo e tace"

“Il Governo mette la pezza e tace”. Così UDS che in un comunicato rende noto di avere appreso dal Rapporto su San Marino della Commissione dell'APCE (Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa) che l'odg che spediva in Tribunale l'istanza d'Arengo di UDS è stato invalidato dal Congresso. Nel rapporto, spiega UDS, la Commissione si dice preoccupata che atti di questo genere “possano rendere impossibile il lavoro degli organismi di monitoraggio”. Nel comunicato UDS punta il dito contro il consigliere Berti, promotore dell'ordine del giorno, nonostante il “conflitto di interessi”, dal momento che difende l'ex Consigliere Simonicini nei confronti del quale UDS ha presentato il Sindacato alla Reggenza ed invita a meglio indirizzare le energie della maggioranza, anziché mettere in dubbio il rapporto del GREVIO.